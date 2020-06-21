Ряд иностранных авиакомпаний сообщили о возобновлении полетов в Украину
Об этом сообщает Avianews.
Ryanair сегодня, 21 июня, перевез первых пассажиров из Барселоны, а авиакомпания Swiss – из Цюриха.
Ryanair подтвердил запуск более 20 маршрутов из Украины этим летом. В июне ирландский лоу-кост будет обслуживать три маршрута в Украину – из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю. Полеты из Кракова в Киев пока не возобновлены из-за решения польских властей ограничить международное воздушное сообщение в стране до 30 июня.
В июле Ryanair планирует начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.
Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.
Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля.
Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу – семь раз в неделю и Львов – пять раз в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.
Как предупреждает Avianews, пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Криклий также сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
- Авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков, а Ryanair закрыла продажи билетов на маршрут Киев- Краков в связи с решением правительства Польши ограничить международное воздушное сообщение в стране.