В Чернобыльской зоне новый пожар: горят 3 га леса
Лесной пожар, начавшийся вечером 21 июня вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества в зоне отчуждения ЧАЭС, локализован на площади 3 га, сообщили в ГосЧС.
"По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины", – говорится в сообщении.
К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.
Напомним, 4 апреля 2020 года в зоне отчуждения начался лесной пожар, который нанес значительный ущерб экологии и природе. Огнем были уничтожены территории бывших деревень. Кроме того, сгорела территория военного городка "Чернобыль-2" и пострадал город Чернобыль. Общая площадь пожаров достигала 20 тыс. га, полностью они были ликвидированы к середине мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 апреля полиция поймала поджигателя, по вине которого мог начаться пожар в Чернобыльской зоне. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.
- В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.