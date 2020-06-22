В Чернобыльской зоне новый пожар: горят 3 га леса

Лесной пожар, начавшийся вечером 21 июня вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества в зоне отчуждения ЧАЭС, локализован на площади 3 га, сообщили в ГосЧС.

"По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

Напомним, 4 апреля 2020 года в зоне отчуждения начался лесной пожар, который нанес значительный ущерб экологии и природе. Огнем были уничтожены территории бывших деревень. Кроме того, сгорела территория военного городка "Чернобыль-2" и пострадал город Чернобыль. Общая площадь пожаров достигала 20 тыс. га, полностью они были ликвидированы к середине мая.

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