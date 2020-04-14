В Чернобыльской зоне сгорела треть туристических объектов

Основные туристические локации не пострадали

В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.

Об этом сообищил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, передает Громадське.

"Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потеряны весьма много сел полесских... Потеряны даже некоторые металлические локации", – сказал Емельяненко.

По словам Емельяненко, пожар нанес серьезный удар по "туризму, наследию и истории".

"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было", – говорит он.

В то же время, Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.

"Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь", – рассказал он.

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