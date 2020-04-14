Очень помог дождь. Пожар в Чернобыльской зоне потушен

Однако пожарным необходимо еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара

Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить. Об этом написал в Facebook временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

"Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас – в целом в норме", – написал он.

Он также добавил, что пожарным, которые 10 суток боролись с пожаром, надо сказать большое спасибо.

В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечеткин на селекторном совещании под председательством президента сообщил Владимиру Зеленскому, что пожара нет, передает пресс-служба президента.

Однако Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям необходимо еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара.

Зеленскому также доложили, что накануне произошло ухудшение ситуации в зоне ЧАЭС из-за шквального ветра, поэтому огонь сложно было контролировать. По этой причине ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", – сообщил Чечеткин.

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