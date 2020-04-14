Очень помог дождь. Пожар в Чернобыльской зоне потушен
2020-04-14 14:59:00
Однако пожарным необходимо еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара
Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить. Об этом написал в Facebook временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
По его словам, проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.
"Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас – в целом в норме", – написал он.
Он также добавил, что пожарным, которые 10 суток боролись с пожаром, надо сказать большое спасибо.
В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечеткин на селекторном совещании под председательством президента сообщил Владимиру Зеленскому, что пожара нет, передает пресс-служба президента.
Однако Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям необходимо еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара.
Зеленскому также доложили, что накануне произошло ухудшение ситуации в зоне ЧАЭС из-за шквального ветра, поэтому огонь сложно было контролировать. По этой причине ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.
"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", – сообщил Чечеткин.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар не достигнет Хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения.
- 13 апреля полиция поймала поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.
- Утром 14 апреля сообщалось, что спасатели продолжают ликвидировать пожары на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зоне отчуждения.