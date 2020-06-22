Мечом и радугой. В соцсетях обсуждают флаг ЛГБТ-движения возле "Родины-матери"

21 июня в Киеве должен был состояться Марш равенства, однако из-за карантинных ограничений его провели онлайн. И одним из его элементов стала инсталляция возле статуи "Родины-матери", которая является частью музейного комплекса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. "Родина-мать" – работа архитекторов Евгения Вучетича и Василия Бородая. Монумент открыли 9 мая 1981 года. Его высота составляет 102 метра, он находится на высоком правом берегу Днепра и является одним из символов Киева.

На странице KyivPride появилось видео, на котором видно, как поднимается дрон с радужным флагом ЛГБТ. Коптер завис над 102-метровым памятником таким образом, что флаг казался повешенным на меч "Родины-матери". Девиз перформанса звучал так: "Мать поймет и поддержит".

Сколько времени длился перформанс – неизвестно, но флаг точно не остался там висеть, дрон спустили. "Родина-мать" осталась в прежнем виде. Если бы на странице KyivPride не появилось видео с благодарностями всем причастным, в частности фирме по прокату дронов, то акция осталась бы незамеченной широкой общественностью.

Кроме "Родины-матери" дрос с радужным флагом ЛГБТ летал над стеклянным мостом на Владимирской горке и был замечен у Верховной Рады. Как написали сами организаторы, "мы будем развлекать вам пропагандой в самых неожиданных местах".

Однако наибольший резонанс вызвал именно флаг возле меча "Родины-матери". Многих пользователей возмутило, как место, так и дата проведения акции (22 июня исполнилась 79 годовщина нападения нацисткой Германии на СССР).

"Слуга народа" Александр Дубинский решил не размениваться по мелочам и сразу заявил, что "это отличный повод вернуться к вопросу законодательного урегулирования уголовной ответственности за открытую пропаганду гомосексуализма и поддержку этой пропаганды в СМИ".

А Илья Кива из ОПЗЖ пошел еще дальше и предложил признать ЛГБТ "террористической организацией, оказывающее разрушительное воздействие на наше общество и несущую угрозу нации".

Некоторые просто поинтересовались, зачем это было сделано и не является ли это провокацией, чтобы было, что обсуждать в СМИ, как в украинских, так и российских.

Некоторые, как бывший глава таможни Макс Нефедов акцию оценили.

А в самом музее уже заявили, что никто не обращался в музей с вопросом об организации подобного мероприятия. Более того, повесить флаг на скульптуру невозможно. "Нет, конечно, это никакая не акция, это дорисованный на компьютере монтаж. Это не укладывается в голове", – сказала замдиректора музея Людмила Рыбченко.

В целом же Марш равенства, по сравнению с предыдущими годами, прошел очень спокойно. Всех желающих призвали пройти по ссылке и оставить на карте Киева онлайн-метку, раскрашенную в любой цвет радуги. Желающие также могли написать небольшое пожелание, и прикрепить собственное фото с радужным плакатом. Напоследок нужно было сделать скриншот собственной метки и разместить его в соцсетях.