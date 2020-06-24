Дубы и сосны. В соцсетях обсуждают сексистский скандал в "Слуге народа"
Вечером вторника, 23 июня, первые лица партии "Слуга народа" умудрились оскандалиться во время визита в Николаев. Глава фракции Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко решили обсудить свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву, но их разговор случайно попал на камеру местного издания и оказался весьма фривольным. Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – "баба рабочая, как корабельная сосна". И "вообще красотка". Видео моментально разлетелось по соцсетям и Телеграм-каналам.
Расшифровка разговора депутатов:
Корниенко: Аллахвердиева вообще красотка.
Арахамия: Да.
Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху#рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.
Арахамия: Энергии много.
Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".
TOO MUCH. Народный депутат Александр Корниенко (слева) не одобряет "поддутость" народного депутата Ирины Аллахвердиевой (справа)
Позже Корниенко заявил, что видео было смонтировано. "В монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела". При этом депутат извинился перед женщинами от своего имени и имени Давида Арахамии за "некоторые фривольные слова”.
Тем временем, экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил у себя на страничке, что поначалу Ирина Аллахвердиева осудила коллегу.
Соцсети моментально принялись обсуждать эту тему. Одним из первых отреагировал коллега по партии Жан Беленюк.
Вспомнили и секс-скандал с другим "слугой" Богданом Яременко.
А некоторых пользователей ситуация вдохновила на написание стихов.