Британская экоорганизация Earthsight. в течение 18 месяцев исследовала происхождение древесины для стульев IKEA. Специалисты пришли к выводу, что деревья были вырублены в украинских Карпатах, где проживают исчезающие виды рысей и медведей.

По данным британских экологов, незаконная заготовка древесины происходит благодаря коррупции в лесохозяйственных предприятиях.

"Во время правления известного своей коррумпированностью президента Виктора Януковича в 2011—2014 годах на офшорные счета его коррумпированных друзей от иностранных компаний поступали миллионы долларов в качестве взяток за доступ к лесоматериалам. Исследования Earthsight показывают, что, вероятнее всего, древесина, за которую были уплачены такие взятки, впоследствии попала в IKEA и превратилась в ее продукты", – отмечает Earthsight.

Читайте также: IKEA борется с перепродажей вещей на eBay с помощью сканирования покупателей

Законность происхождения древесины должна подтверждать зеленая маркировка. В этом вопросе IKEA полагается на Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council).

Как выяснили экологи, представители попечительского совета были связаны с руководством украинских лесных хозяйств и закупали незаконно вырубленный бук, а потом его маркировали.

Экологи считают, что IKEA должна прекратить сотрудничество с коррумпированными структурами, готовыми маркировать незаконное сырье. В организации убеждены, что успех пришел к компании, прежде всего, благодаря эксплуатации дешевой рабочей силы и относительно нетронутых лесов в бывших соцстранах.

IKEA – это крупнейший потребитель древесины и крупнейшая компания розничной торговли деревянной мебелью в мире. В 2019 ее потребление составило 21 миллион кубометров древесины – деревья, выложенные в линию, могли бы семь раз обмотать земной шар.

Как ранее сообщал Фокус:

14 мая шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи своей продукции в Украине.

25 мая IKEA сообщила о временном прекращении приема новых заказов в украинском интернет-магазине. "Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сказали в компании.