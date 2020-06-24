Самолет ВСУ доставил в Киев гуманитарный груз из Китая
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в аэропорту "Борисполь" сказал, что эта партия гуманитарной помощи является самой большой, из предоставленных Украине Китаем для борьбы с коронавирусом.
Объем груза около 125 кубометров. В него вошли защитные маски, костюмы, дезинфектанты, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных основателем корпорации Alibaba Group Джеком Ма президенту Владимиру Зеленскому.
Пресс-служба посольства Украины в Китае сообщила, что общий вес груза составил 13 тонн. Гуманитарную помощь предоставили 39 китайских госорганов, корпораций, правительств провинциального и местного уровней, пекинская организация Красного Креста, частные организации и лица.
Перелет самолета и брокерские услуги оплатил "Метинвест" Рината Ахметова.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава дипломатии ЕС также заявлял, что Россия и Китай используют пандемию для расширения своего влияния. Они также хотят продемонстрировать, что их политические системы лучше европейских демократий справляются с пандемией.
- Украина отправила в Италию 20 врачей, которые две недели будут помогать итальянским медикам бороться с коронавирусом.
- Соединенные Штаты получили "гуманитарную помощь" для борьбы с коронавирусом от России и Китая. Такие действия РФ президент Дональд Трамп назвал "очень милыми".
- Американские власти выделили 1,2 млн долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.