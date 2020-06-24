Самолет ВСУ доставил в Киев гуманитарный груз из Китая

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в аэропорту "Борисполь" сказал, что эта партия гуманитарной помощи является самой большой, из предоставленных Украине Китаем для борьбы с коронавирусом.

Объем груза около 125 кубометров. В него вошли защитные маски, костюмы, дезинфектанты, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных основателем корпорации Alibaba Group Джеком Ма президенту Владимиру Зеленскому.

Пресс-служба посольства Украины в Китае сообщила, что общий вес груза составил 13 тонн. Гуманитарную помощь предоставили 39 китайских госорганов, корпораций, правительств провинциального и местного уровней, пекинская организация Красного Креста, частные организации и лица.

Перелет самолета и брокерские услуги оплатил "Метинвест" Рината Ахметова.

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