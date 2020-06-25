ВАКС отпустил Омеляна под личное обязательство
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
На экс-министра обязали: являться по первому требованию к следователю, прокурору, суду; уведомлять следователя, прокурора, суд о смене места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение загранпаспорт. Срок действия обязанностей – до 19 августа включительно.
Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее следователи ГБР пришли с обыском в дом, где он проживает вместе с семьей.
- Обыски в доме Омеляна были связаны с расследованием уголовного производства по факту похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко в 2014 году. Сам Омелян в деле не фигурирует.