Карпатская древесина для IKEA: Гослесагентство проверит расследование

В Государственном агентстве лесных ресурсов пообещали проверить факты, изложенные в расследовании организации Earthsight о якобы незаконной вырубке деревьев в Карпатах, из которых известная компания IKEA производит мебель.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий подписал приказ о проведении в течение двух недель тщательной проверки Великобычковского лесхоза.

В то же время он утверждает, что последнее расследование по большому счету дублирует расследования двухлетней давности.

"В частности, в новом отчете Earthsight повторяет свое предыдущее утверждение о незаконности назначений санитарных вырубок в Украине. Предварительный вывод Earthsight был сделан на основе анализа 18 участков. После обнародования этой информации Гослесагентство провело детальный анализ этой информации. Оказалось, что из этих 18 участков Earthsight анализировала только 4 участка, отведенные под санитарную вырубку, все остальные были проанализированы через год и более после вырубки или анализировались участки, на которых вырубка вообще никогда не проводилась", – утверждает Заблоцкий.

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По его словам, результаты обследования этих якобы 18 участков были экстраполированы на национальный уровень, и таким образом был определен общий показатель.

Также он говорит, что для объективности подобных исследований должно быть соблюдено несколько требований:

– привлечения специалистов;

– предоставление информации о составе международных и отечественных экспертов;

– информация о финансировании и заказчике такого исследования.

"Ни один пункт не был соблюден", – отметили в ведомстве.

"Не случайно и то, что информация публикуется в момент выхода компании IKEA на рынок Украины. Кстати, украинский производитель мебели для IKEA уже заявил, что экостулья "Терье", о которых говорится в исследовании, он даже не производит", – сказал Заблоцкий.

По его мнению, исследование имело целью подорвать доверие к одной из самых авторитетных систем лесной сертификации в мире и дестабилизировать ситуацию в лесной отрасли Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее британская экоорганизация Earthsight в течение 18 месяцев исследовала происхождение древесины для стульев IKEA. Специалисты пришли к выводу, что деревья были вырублены в украинских Карпатах, где проживают исчезающие виды рысей и медведей.

IKEA заявила, что пересмотрит свою сеть поставок древесины в Украине после сообщения о якобы незаконной вырубке деревьев в Карпатах.