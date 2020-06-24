IKEA отреагировала на скандал с вырубкой леса в украинских Карпатах

IKEA заявила, что пересмотрит свою сеть поставок древесины в Украине после сообщения о якобы незаконной вырубке деревьев в Карпатах.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении Earthsight утверждается, что поставщики IKEA незаконно добывали древесину, используемую в популярных стульях шведской компании.

"IKEA не использует древесину, которую незаконно вырубили", – заявили представители IKEA.

"Мы признаем, что незаконная лесозаготовка остается широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над внедрением мероприятий для проверки соответствия наших поставщиков законности", – добавили в компании, отметив, что начали независимый аудит сети поставок в Украину.

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Также ситуацию прокомментировала директор ООО "ВГСМ" Ирина Мацепура. Компания производит продукцию для ИКЕА в Большом Бычкове на Закарпатье.

"В исследовании Earthsight, которое сейчас цитируют СМИ, речь идет о сомнительном происхождении украинской древесины для гиганта деревообработки ИКЕА. Качество этого исследования настолько низкая, что исследователи даже не разобрались в базовых вопросах. Основная претензия у них – о происхождении древесины для эко-стула "Терье", который мы в ООО "ВГСМ" даже не производим", – сказала Мацепура.

Она также подчеркнула, что все претензии европейских исследователей основаны на нестыковках европейского и украинского законодательства по ведению лесохозяйственной деятельности.

Напомним, британская экоорганизация Earthsight. в течение 18 месяцев исследовала происхождение древесины для стульев IKEA. Специалисты пришли к выводу, что деревья были вырублены в украинских Карпатах, где проживают исчезающие виды рысей и медведей.

Как ранее сообщал Фокус:

14 мая шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи своей продукции в Украине.

25 мая IKEA сообщила о временном прекращении приема новых заказов в украинском интернет-магазине. "Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сказали в компании.