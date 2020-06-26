Третьякова извинилась за "детей низкого качества", но в отставку не уйдет
Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова написала в Facebook пост "глубокой благодарности и извинения", как она его назвала. Он стал реакцией на публичный скандал, который разразился после того, как она в ходе вебинара заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества".
"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", – написала она.
Реакцию на свои слова она назвала организованным буллингом, целью которого является ее уход из парламента, куда она пришла для того, чтобы изменить социальную политику, оставшуюся в Украине с советских времен. Такие реформы наталкиваются на серьезное противостояние.
"Второй уровень пенсионной системы? Невозможно. Работодатели убьют. Новые подходы к прожиточному минимуму? Да вы что, бюджета не хватит. Сказать лентяю, что он лентяй? Ну вы что, не политкорректно. Необлагаемый минимум? А что это такое? Честная компенсация за вред жизни и здоровью? Да вы что? Лучше льготы по статусу. Верификация и контроль за соцвыплатами? Преступного группировки и профсоюзы убьют, там миллиарды", – поделилась Третьякова.
Она заверила, что не уйдет под давлением: "Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь".
Как ранее сообщал Фокус:
- Третьякова рассказала о стерилизации "женщин без высшего образования", якобы практиковавшейся в Сингапуре "Ли Куан Юнем" и "жестокой социальной политике" Великобритании времен Маргарет Тэтчер. Фокус разобрался, на что в реальности могла ссылаться "слуга народа".
- Замглавы "Слуги народа" Евгения Кравчук, отвечая на вопрос, планирует ли Рада лишить Третьякову должности главы комитета или депутатского мандата после ее высказываний о "детях низкого качества", саказала: "Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты – вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета".