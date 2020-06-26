Кличко пригрозил ограничить работу транспорта в Киеве из-за игнорирования правил карантина

В столице могут повторно ограничить работу общественного транспорта и ввести другие ограничения, если в Киеве будет и дальше ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Об этом мэр Виталий Кличко заявил на брифинге.

По его словам, рост количества заболевших во многом вызван игнорированием населением масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

"Многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и публичных местах, а там самый высокий риск заразиться, не соблюдают дистанции, собираются большими компаниями. Но вирус не отступил, и, если количество больных будет расти, а количество свободных мест в опорных больницах в ближайшие дни существенно снизится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе в работе общественного транспорта", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что "мы все ближе к такому решению".

Напомним, общественный транспорт в обычном режиме возобновил работу в Киеве 23 мая, а метро – 25 мая.

Кличко также сообщил, что на столичном рынке "Троещина" заразились 5 продавцов, столичные власти рассмотрят вопрос о возможности его дальнейшей работы. Всего за минувшие сутки в Киеве подтвердили 115 случаев коронавируса (при этом СНБО приводит другие данные – 113 заболевших).

Как ранее сообщал Фокус:

За минувший сутки в Украине установлен третий подряд антирекорд по числу новых случаев коронавируса – COVID-19 подтвердили у 1109 человек. Больше всего заболевших с начала эпидемии во Львовской области – 4836.