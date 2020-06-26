В Украине появился День таможенника

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник – День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", – говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Отметим, президент Владимир Зеленский своим указом №234/2020 учредил в Украине День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова. Врио главы Гостаможни назначили руководителя одного из департаментов Игоря Муратова.