Хотел в тюрьму из-за долгов: в Николаеве киевлянин подстрелил собутыльника и "заминировал" магазин

В Николаеве задержали жителя Киева, который "заминировал" один из магазинов города и устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что в ночь на 26 июня двое мужчин приехали в Николаев на работу. Перед работой они вместе пили алкоголь у подъезда арендованной в квартиры. Во время беседы между ними возник конфликт: 38-летний киевлянин достал травматический пистолет и выстрелил собутыльнику в ногу.

В результате стрельбы пострадал 26-летний мужчина, о чем в полицию сообщил сам стрелок. Обоих доставили в полицию, где пострадавший отказался от претензий. Утром их отпустили, а травматический пистолет − изъяли.

Со слов киевлянина, из-за многочисленных кредитных долгов он хотел попасть за решетку, поэтому снова позвонил на 102 и сообщил о "минировании" супермаркета. На реагирование службам экстренного вызова злоумышленник дал 30 минут. Патрульные полицейские застали пьяного жителя столицы возле "заминированного" объекта.

Мужчину снова доставили в Заводский отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК. За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 УКУ) злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Кроме этого, во время следственных действий полицейские установили свидетелей стрельбы. Она рассказали, что пытались вмешаться в конфликты и делали замечания мужчинам, что их действия несут угрозу окружающим.

Действия охранника квалифицируются, как хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве полицейские задержали двоих мужчин, которые убили рыбака и угнали его автомобиль, чтобы расплатиться с долгами по кредиту. Полиция установила, что злоумышленники намеренно выбрали безлюдное место. Увидев рыбака с автомобилем, они ударили его ножом в спину и шею и утопили.