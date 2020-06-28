Статистика коронавируса в Украине на 28 июня: 917 новых случаев за сутки

За минувшие сутки подтвердили 917 (948 сутки назад) новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 28 июня, заболели 42 982 человек, умерли - 1 129 человек, в том числе 19 – за последние сутки (24 сутки назад). Выздоровели 18 701 больных, 4 303 продолжают болеть.

Самое большое количество заболевших за сутки (173) вновь зарегистрировали во Львовской области, сутки назад там было 168. Всего коронавирус в области обнаружили у 5 177 человек. По этому показателю область является антилидером в стране.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

Львовская – 5 177 заболевших (173 за сутки);

Киев – 4 935 (69);

Черновицкая – 4 686 (55);

Ровенская – 3 568 (93);

Закарпатская – 2 726 (86);

Киевская – 2 506 (37);

Ивано–Франковская – 2 300 (47);

Волынская – 2 228 (67);

Харьковская – 2 082 (36);

Тернопольская – 1 893 (17);

Винницкая – 1833 (22);

Одесская – 1 601 (34);

Житомирская – 1 396 (25);

Днепропетровская – 1087 (-);

Хмельницкая – 791 (14);

Кировоградская – 646 (4);

Черкасская – 642 (7);

Запорожская – 568 (3);

Черниговская – 526 (7);

Донецкая – 479 (64);

Николаевская – 436 (44);

Полтавская – 310 (1);

Сумская – 295 (8);

Херсонская – 191 (-);

Луганская – 80 (4).

Как ранее сообщал Фокус: