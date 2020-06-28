Статистика коронавируса в Украине на 28 июня: 917 новых случаев за сутки
Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 28 июня, заболели 42 982 человек, умерли - 1 129 человек, в том числе 19 – за последние сутки (24 сутки назад)
За минувшие сутки подтвердили 917 (948 сутки назад) новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.
Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 28 июня, заболели 42 982 человек, умерли - 1 129 человек, в том числе 19 – за последние сутки (24 сутки назад). Выздоровели 18 701 больных, 4 303 продолжают болеть.
Самое большое количество заболевших за сутки (173) вновь зарегистрировали во Львовской области, сутки назад там было 168. Всего коронавирус в области обнаружили у 5 177 человек. По этому показателю область является антилидером в стране.
Статистика коронавируса по регионам Украины:
Львовская – 5 177 заболевших (173 за сутки);
Киев – 4 935 (69);
Черновицкая – 4 686 (55);
Ровенская – 3 568 (93);
Закарпатская – 2 726 (86);
Киевская – 2 506 (37);
Ивано–Франковская – 2 300 (47);
Волынская – 2 228 (67);
Харьковская – 2 082 (36);
Тернопольская – 1 893 (17);
Винницкая – 1833 (22);
Одесская – 1 601 (34);
Житомирская – 1 396 (25);
Днепропетровская – 1087 (-);
Хмельницкая – 791 (14);
Кировоградская – 646 (4);
Черкасская – 642 (7);
Запорожская – 568 (3);
Черниговская – 526 (7);
Донецкая – 479 (64);
Николаевская – 436 (44);
Полтавская – 310 (1);
Сумская – 295 (8);
Херсонская – 191 (-);
Луганская – 80 (4).
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 июня в Украине установлен третий подряд антирекорд по числу новых случаев коронавируса – COVID-19 подтвердили у 1109 человек.
- Премьер Деним Шмыгаль заявил, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости на коронавирус. Он призвал всех придерживаться правил адаптивного карантина, поскольку это единственный путь предотвратить введения жестких ограничений как в марте.