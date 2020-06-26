Жертва полицейского изнасилования в Кагарлыке: люди видели, но никто мне не помог

Врачи сразу после случившегося не хотели заниматься девушкой. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией.

Неля Погребицкая, ставшая жертвой издевательств и изначилования полицейскими в Кагарлыке, в интервью "Украинской правде" привела новые детали случившегося.

Она рассказал, что в участок ее привез сосед Михаил, сказав, что ей нужно дать показания в качестве свидетеля по делу об ограблении магазина. Однако на месте над ней сразу стали издеваться. После пыток с надеванием противогаза у девушки из носа пошла кровь, начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Николай Кузив повел ее в туалет, расположенный на первом этаже.

"В отделении были люди, и они все слышали, а некоторые и видели, но никто мне не помог", – сказала Погребицкая.

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Кузив забрал у нее паспорт, и он куда-то пропал. "Нет ни паспорта, ни кода. Не могу в больницу поехать, хотела МРТ сделать, у меня голова часто болит", – сообщила девушка. Восстановлением документов она пока не занималась.

Около 2-х часов ночи Кузив ушел из отделения, после чего пришел оперуполномоченный Сергей Сулима и изнасиловал девушкую. Он не хотел отпускать Погребицкую, как она его не просила.

"Сергей в 4 часа меня и то не хотел отпускать, я же просила, как могла, и на колени становилась, и все. Только отпустите меня, потому что придет Николай и меня снова будет убивать. Этот Николай, думаю, если бы он там был, то меня не выпустил, это точно. А Сергей, который насиловал меня, он уже в четыре часа кому-то там позвонил, говорит: "Отвези меня домой". И здесь, говорит, надо эту девушку домой тоже завезти", – вспоминает Погребицкая.

Но потом оказалось, что ему нужно ехать в Мироновку, на вызов, поэтому он может отвезти Нелю только туда. Она отказалась, побежала в парк и оттуда позвонила соседу, который забрал ее.

Когда Погребицкая после случившегося обратилась к больницу, там не хотели заниматься ею: "И в Обухове не хотели. Говорю, у меня здесь живот режет, болит, то они только так, потрогала и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией".

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