Подозреваемым в изнасиловании полицейским изменили подозрение

Прокуратура изменила подозрения двум полицейским из Кагарлыка, подозреваемым в изнасиловании женщины: из дела исчезло "превышение полномочий"

Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Громадське радіо.

Сейчас злоумышленников подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

Из дела исчезла квалификация превышение полномочий работником правоохранительного органа.

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"365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", – сообщил прокурор.

По делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, однако большинство еще проводят.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.