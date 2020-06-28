День Конституции. В оккупированный Донецк отправили огромный украинский флаг на воздушных шарах
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", – сообщил волонтер с псевдонимом Оскар.
Подобные акции неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Дню Флага Украины.
Отмечается, что в соцсетях жители Донецка публиковали фото и видео с украинским флагом, пролетал над городом.
Напомним, 28 июня Украина отмечает День Конституции.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Донецкой области было совершено покушение на освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок. Женщина подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.
- 18 июня на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец 54-й отдельной мехбригады Богдан Коваленко. Дома у погибшего остались отец и бабушка.
- 16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки. В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.
- В Широкино боевики утром 22 июня противотанковой управляемой ракетой попали в камеру ОБСЕ.