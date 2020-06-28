День Конституции. В оккупированный Донецк отправили огромный украинский флаг на воздушных шарах

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", – сообщил волонтер с псевдонимом Оскар.

Подобные акции неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Дню Флага Украины.

Отмечается, что в соцсетях жители Донецка публиковали фото и видео с украинским флагом, пролетал над городом.

Напомним, 28 июня Украина отмечает День Конституции.

Как ранее сообщал Фокус: