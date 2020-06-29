Синоптики на сегодня прогнозируют грозы, град и шквалы по Украине

Об этом сообщает ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"По информации Укргидрометцентра 29 июня днем на Левобережье и в западных областях – грозы. При грозах в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Ухудшение погоды ожидается на западе и востке Украины. В центральных регионах, столице и в Симферополе – без осадков.

В среднем по Украине днем воздух прогреется до 27-30 градусов, ночью до – 17-19.

Фокус разбирался, что нужно знать о глобальном потеплении в Украине и какой нас ждет климат 80 лет спустя.

По словам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, Украина уже переступила порог повышения среднегодовой температуры в полтора градуса и ощущает влияние глобального потепления.

"По прогнозам IPCC, мы не относимся к странам, которые столкнутся с наиболее тяжелыми последствиями, но некоторые из них мы ощущаем уже сейчас: дикие ветра, смерчи, град размером с яйцо, массовое усыхание лесов в Полесье и Карпатах, затяжные торфяные пожары, измельчание рек и понижение грунтовых вод", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

Метеорологическое лето в 2020 году Киеве началось 5 июня с опозданием в три недели. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.