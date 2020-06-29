В Киеве полуголый мужчина верхом на коне заехал в супермаркет за пивом
Видео опубликовано в Facebook Киева оперативного.
В описании к видео указано, что инцидент произошел по адресу проспект Гонгадзе, 5.
На видео слышно, как очевидцы советуют мужчине привязать коня к столбу и сходить за пивом. Такие же советы дают всаднику и его приятели, на то мужчина отвечает: "Не хочу [сам идти]. Как я в трусах пойду?"
В комментариях пользователи шутят: "С собаками и котиками заходить можно, а на коне приехал – так сразу вой поднимают".
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