Всадник был в компании приятелей, которых и просил пройти дальше в супермаркет за пивом. Сам же он идти отказывался – ссылался на то, что приехал в одних трусах

Видео опубликовано в Facebook Киева оперативного.

В описании к видео указано, что инцидент произошел по адресу проспект Гонгадзе, 5.

На видео слышно, как очевидцы советуют мужчине привязать коня к столбу и сходить за пивом. Такие же советы дают всаднику и его приятели, на то мужчина отвечает: "Не хочу [сам идти]. Как я в трусах пойду?"

В комментариях пользователи шутят: "С собаками и котиками заходить можно, а на коне приехал – так сразу вой поднимают".

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