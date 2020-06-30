Нардеп Волынец рассказал подробности обвала шахты в Луганской области

28 июня в 23.30 в Луганской области обвалилась шахта "Привольнянская". В результате – погиб шахтер Андрей Дреманович 1973 года рождения. Об этом в Facebook сообщил член энергетического комитета Верховной Рады, нардеп Михаил Волынец.

По его словам, на глубине 150 м произошел обвал породы объемом 12 кубометров. В зоне аварии находились 4 шахтера, двое из них оказались в тупиковой завальной части и остались невредимыми.

У них был запас кислорода, поэтому они оценили ситуацию, разобрали породу в верхней завальной части, выбрались и сообщили об обвале бойцам военизированного горноспасательного отряда.

В результате спасательной операции удалось поднять на поверхность шахтера Александра Ефремова. С многочисленными травмами и переломами его доставили в больницу. Благодаря тому, что он не потерял сознание, спасатели получили информацию о последнем шахтере – погибшем Андрее Дремановиче.

Комиссия, которая занимается расследованием обвала шахты, озвучила предварительные причины обвала: неустойчивые окружающие породы, давление и вода. Кроме того, повлиять на обвал могла и нехватка лесоматериала для укрепления.

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