Боевики в ОРЛО просят у РФ 55 млн рублей на затопление трех шахт, – СМИ

Решение о закрытии шахт из-за их нерентабельности приняли вчера в Москве

Луганские боевики, по приказу властей РФ, затопят три нерентабельные шахты в области.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах.

Речь идет о шахтах "Вергелевской", "Миусинской" и "Новопавловской".

Решение об их затоплении приняли в Москве буквально вчера, 16, февраля. Вопросы финансирования тоже решат в столице России.

Т.н. "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" ЛНР Павел Мальгин просит выделить на затопление шахт 55 млн рублей.

Формально решение о затоплении шахт еще должно утвердить "правительство ЛНР".

Как ранее сообщал Фокус:

19 ноября прошлого года СБУ отчиталась о блокировании нелегальной добычи угля в промышленных масштабах на Донбассе.