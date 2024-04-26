Россияне на Донбассе мобилизовали в оккупационную армию почти 60% шахтеров, — ОВА

Оккупанты, подчеркнули в ЛОВА, едва находят по 6 мужчин на смену в шахте.

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Российские оккупанты признали нерентабельными на востоке почти 100 шахт из 114 существующих и высвобожденную рабочую силу принудительно мобилизовали. Такие данные приводит начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

По его словам, довольно значительное количество предприятий угледобывающей промышленности до убыточности и банкротства довели сами захватчики, не желая вкладывать деньги в развитие сферы.

Кроме того, работа в забоях остановилась и из-за принудительной мобилизации. На шахте "Красный партизан", которая является градообразующим предприятием в Вознесеновке, едва собирали по шесть мужчин в смену, — привел пример руководитель ЛОВА.

В целом, по его информации, на временно оккупированных территориях было мобилизовано почти 60 процентов горняков.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины от 17 апреля, в России упали объемы весеннего призыва для службы в армии, поэтому Москва пустила по регионам так называемые "агитационные поезда", которые были популярны еще во времена Владимира Ленина.

Ранее, 16 апреля, военный аналитик Александр Коваленко заявил, что в ряды вооруженных сил РФ ежемесячно присоединяется около 30 тысяч человек. По его словам, в планах оккупантов собрать 300 дивизий, то есть две полноценные армии примерно на 500 тысяч солдат.

В то же время журналисты ВВС установили, что жизнь среднестатистического наемника на войне в Украине длится, в среднем, от месяца до полугода.