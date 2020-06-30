В Киеве задержали экс-банкира, "торговавшего" должностями в НБУ, – СБУ

СБУ задержала в Киеве экс-заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тысяч долларов "продавал" должность начальника одного из управлений Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленник делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы НБУ.

По словам фигуранта, часть суммы должна быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

Злоумышленник был задержан в одном из районов столицы во время получения части взятки в размере 15 000 долларов.

В рамках уголовного производства задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле следователи Госбюро расследований и Нацполиции задержали в Киеве представителя одной из общественный организаций при получении $100 000, его подозревают в мошенничестве. По предварительной информации следствия, подозреваемый представился "уполномоченным главы Офиса президента, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР" и попытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.

В Винницкой области разоблачена группа лиц, которая вымогала у местного бизнесмена 1,1 миллиона гривен, прикрываясь выдуманными связями в Офисе президента.