Минздрав не исключает закрытия курортов в Украине из-за вспышки коронавируса

Об этом он сообщил в эфире телеканала ТСН.

"Конечно, возможно. Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях числа занятых коек... Мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", – сказал он.

По словам главы Минздрава, коечный фонд на Закарпатье заполнен на 71%, больницы в Волынской области заполнены на 56%. Близки к критическому показателю в 50% медучреждения в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и Киеве.

"И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус ", – прокомментировал Максим Степанов.

Глава Минздрава в очередной раз подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции, ношения масок и перчаток, дезинфекции рук.

По его словам, заболеваемость коронавирусом спадет, как только украинцы будут выполнять советы Минздрава. Соответственно, после этого можно будет говорить о завершении карантина.

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