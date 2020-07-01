Лету быть! Как первые туристы отправились на заграничные курорты после карантина

Сегодня, 1 июля, знаменательный день для любителей пляжного отдыха. Наконец состоялись первые рейсы в туристические страны - Египет, Турцию и Албанию. Плацдармом для них стал аэропорт Борисполь.

Судя по отметкам в соцсетях, немалую часть путешественников составили турагенты, которые будут проверять, как именно выглядит отдых во время карантина.

Людей в аэропорту оказалось немало, ближе к обеду некоторые туристы уже жаловались на очереди.

Прямо в аэропорту можно купить антисептики и маски.

Большим спросом кроме пляжных направлений пользовался и рейс в Анкару.

Провожающих в аэропорт не пускают.

Подробности вылета из Украины описал турагент Максим Кухар:

"Людей в аэропорту в целом немного. Перед входом есть очередь, нужно это учитывать. В сам аэропорт пропускают только пассажиров с билетами, провожающих не пускают. Сразу на входе проверяют авиабилет и обязательный температурный скрининг.

Перед стойкой регистрации отделены зоны социальной дистанции между пассажирами (1,5 м). Перед подходом к стойке регистрации - также обязательный повторный температурный скрининг.

На зоне досмотра безопасности и паспортный контроле также есть метки придерживая дистанции. Людей немного, все проходит очень быстро. Само собой, везде обязательное ношение маски. В самолет еще не сел, но у меня уже как минимум 2 раза проверили температуру".

А в Шарм-эль-Шейхе первый за сезон борт торжественно облили водой.

На входе в аэропорт туристам обработали руки антисептиком.

А в зале встретили с цветами, шариками и музыкой.

Не обошлось и без скрипача.

Свой перелет турагент Юлия описала так:

"Мы на месте и все прошло намного проще, чем я себе нафантазировала😂 Начну по порядку:

1. Первый рейс в Шарм был осуществлён SkyUp по заказу туроператора JoinUp.

2. Масочный режим сохраняется, дистанция тоже.

3. Аэропорт Борисполь был полностью пустой, шла регистрация на два рейса Анкара и Шарм.

4. Дьюти фри открыто, но не все. Есть возможность купить и косметику, и алкоголь.

5. Борт был полный, рассадки никакой не было, все сидели как и обычно. Маски в полете можно было снять.

6. На борту давали сок и водичку.

7. По приземлению выходили на два выхода.

8. Дезинфекция и температурный скрининг на протяжении всего полёта и по прилету в аэропорте.

9. Встречали с музыкой, цветами.

10. Египет ждет туриста очень сильно, Шарм пустой, но это временно".

Судя по фотографиям туристов, режим "шведский стол" в отелях остался, но блюда выдают работники ресторана, которые находятся за стеклянными перегородками.

Отметим, на данный момент украинцы, посетившие Египет, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по возвращению домой.