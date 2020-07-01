"Полная дурость". Киевские выпускники сдавали ВНО в школе с туалетом без перегородок
Об этом пишет в своем Facebook Павел Ткаченко. Он рассказал, что его ребенок учился в другом учебном заведении, но ВНО сдавал именно в школе №214.
"Мой ребенок учится в другой школе", — разъясняет киевлянин в комменатариях. "В эту попала сегодня, и узнала, что должна справлять нужду привселюдно. Без возможности отказаться без риска не написать тест. Это - специфично лично для нее, хотя, возможно, данная школа практикует массовые испражнения".
Слова коллеги не оценил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Ответ Елены ему показался странным, а поход в такой туалет для юных особ - унизительным.
Также Сергей Горбачев охарактеризовал ситуацию как "полная дурость" и пообещал разобраться с директором школы.
Пользователи соцсетей уже увидели связь между культурным уровнем населения и туалетами, в которые их приучают ходить с детства.