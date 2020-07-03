За подозреваемого в коррупции экс-главу Кировоградской ОГА внесли залог
За бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, внесли залог в размере 10,13 млн грн. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.
Также залог в размере 5,06 млн грн внесли за начальника патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 июня главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. По данным НАБУ, такую сумму он требовал от регионального представительства одного из госорганов за не создание препятствий в работе.
- В тот же день Кабмин согласовал его увольнение. Президент Владимир Зеленский 26 июня заявил, что узнал о возможном взяточнистве Балоня от СБУ, и пообещал его уволить с должности главы ОГА.
- 27 июня Высший антикоррупционный суд арестовал Балоня на два месяца.