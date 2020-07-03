Мэр Умани против приезда хасидов в этом году из-за пандемии коронавируса

Мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Об этом Цебрий заявил в видеообращении в Facebook.

В частности, он выразил сомнение, что все паломники будут придерживаться карантинных ограничений и требований.

"Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина", – сказал Цебрий.

Он отметил, что по прогнозам правительства, вторая волна коронавируса может припасть на период празднования Рош ха-Шана.

"Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году. Уманчане, но я хочу услышать вас… Я хочу вашей активности, хочу услышать ваше мнение", – сообщил Цебрий.

По состоянию на 3 июля в Черкасской области выявлено 653 заболеваний коронавирусом, из них в самой Умани – 17.

Еврейский праздник Нового года Рош Ха-Шана в этом году будет праздноваться в период с 18 по 20 сентября.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2017 году в Умани иудейский Новый год отметили 33 тысячи хасидов из 16 стран.