Статистика коронавируса в Украине на 3 июля: прирост новых случаев немного сократился
За сутки по Украине – 876 новый случаев коронаивруса и 27 смертей от COVID-19
По состоянию на 3 июля в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавируса при 1 212 летальных исходов и 20 558 выздоровевших. Прирост случаев заболевания за сутки составил 876, смертей – 27.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Вчера, 2 июля, медики отчитались о 889 новых случаях. А 1 июля новых инфицированных было 664.
В целом проведено 690 953 тестирования ПЦР-методом. На сегодняшнее утро в Центр общественного здоровья поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего же, с начала 2020 года, ЦОЗ поступило 92 421 сообщений.
Статистика по регионам:
Львовская – 5 883 заболевших (153 за сутки);
Киев – 5 347 (105);
Черновицкая – 4 935 (41);
Ровенская – 3 950 (73);
Закарпатская – 3 126 (80);
Киевская – 2 702 (47);
Волынская – 2 571 (63);
Ивано–Франковская – 2 544 (55);
Харьковская – 2 255 (38);
Тернопольская – 1 990 (32);
Винницкая – 1 915 (20);
Одесская – 1 792 (56);
Житомирская – 1 435 (14);
Днепропетровская – 1 103 (8);
Хмельницкая – 822 (14);
Кировоградская – 653 (3);
Черкасская – 653 (8);
Запорожская – 579 (3);
Донецкая – 599 (37);
Черниговская – 554 (7);
Николаевская – 450 (3);
Полтавская – 322 (2);
Сумская – 304 (2);
Херсонская – 195 (1);
Луганская – 84 (3).
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Киев ужесточает карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- В НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.
- Но уже в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.