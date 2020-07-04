В центре Киева ранним утром произошла массовая драка со стрельбой
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Драка со стрельбой в 04;00 утра в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дерутся между собой. Есть пострадавшие", – сказано в сообщении.
Причина конфликта неизвестна.
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Пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко в комментарии Liga.net сообщила, что есть задержанные, они доставлены в отделение полиции.
Как ранее сообщал Фокус:
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