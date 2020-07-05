К смягчению карантина не готовы уже 8 областей и Киев, – Минздрав
В Украине, по состоянию на 5 июля, к смягчению карантина не готовы Киев и восемь областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Наибольшая недельная динамика заболеваемости коронавирусом была зафиксирована в Донецкой области – 114, 81%.
Не готовыми к карантину оказались следующие области:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Черниговская область;
- Киев.
В Минздраве отмечают, что переход к следующему этапу карантина возможен лишь при условии соответствия эпидситуации в области по определенным критериям. Регионы, попавшие в список, не соответствуют одному или нескольким критериям.
Еще вчера, 4 июля, в список неготовых к смягчению карантина входили Киев и семь областей, тогда к смягчению была готова Одесская область.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине на 5 июля подтверждено 823 новых случая. Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 25875 человек. Число заболевших с начала пандемии составляет 48 500 человек.
- А в мире 5 июля начали снижаться суточные показатели.