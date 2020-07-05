К смягчению карантина не готовы уже 8 областей и Киев, – Минздрав

В Украине, по состоянию на 5 июля, к смягчению карантина не готовы Киев и восемь областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наибольшая недельная динамика заболеваемости коронавирусом была зафиксирована в Донецкой области – 114, 81%.

Не готовыми к карантину оказались следующие области:

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Черниговская область;

Киев.

В Минздраве отмечают, что переход к следующему этапу карантина возможен лишь при условии соответствия эпидситуации в области по определенным критериям. Регионы, попавшие в список, не соответствуют одному или нескольким критериям.

Еще вчера, 4 июля, в список неготовых к смягчению карантина входили Киев и семь областей, тогда к смягчению была готова Одесская область.

Как ранее сообщал Фокус: