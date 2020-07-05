Статистика коронавируса в мире: суточные показатели начали снижаться

За минувшие сутки было зафиксировано 189 626 случаев COVID-19. Всего за время пандемии заболели 11,37 млн человек, из которых умерли 532 964 человек

В мире, по состоянию на 5 июля, число заболевших коронавирусом начало постепенно снижаться. За минувшие сутки было зафиксировано 189 626 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Нынешний показатель заболеваемости COVID-19 в мире примерно на 13 тыс. случаев меньше, чем во время предыдущих антирекордов суточной заболеваемости, фиксировавшихся три и два дня назад. Два дня назад было 209 379 новых заболевших, что стало абсолютным рекордом за время пандемии коронавируса. Позавчера было зафиксировано 209 028 новых пациентов.

За минувшие сутки в мире от коронавируса умерли 4492 пациента (днем ранее - 5170), выздоровели 141 408 человек (134,276).

Всего за время пандемии заболели 11,37 млн человек, из которых умерли 532 964 человек. Удалось оправиться от коронавируса 141 408 людям.

В первую пятерку по заболеваемости коронавирусом в мире входят США (2 835 770 заболевших), Бразилия (1 578 376), Россия (674 515), Индия (673 904) и Перу (299 080).

Число заболевших коронавирусом выше 200 тыс. было зафиксировано в таких странах, как Испания, Чили, Великобритания, Мексика, Италия, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Более 100 тыс. человек заболели в Германии, ЮАР, Франции, Бангладеш, Колумбии и Канаде.

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