Статистика коронавируса в Украине на 5 июля: подтверждено 823 новых случая

Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 25875 человек. Число заболевших с начала пандемии составляет 48 500 человек

В Украине, по состоянию на 5 июля, было подтверждено 823 новых случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет 48 500 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 25875 человек. От вируса умерли 1249 человек, в том числе 22 – за последние сутки. С начала пандемии от COVID-19 оправились 21 376 человек.

Статистика по регионам:

Львовская – 6 197 заболевших (138 за сутки);

Киев – 5 543 (78);

Черновицкая – 5 002 (30);

Ровенская – 4 108 (67);

Закарпатская – 3 321 (107);

Киевская – 2 774 (27);

Волынская – 2 705 (42);

Ивано–Франковская – 2 655 (57);

Харьковская – 2 348 (37);

Тернопольская – 2 069 (44);

Винницкая – 1 951 (15);

Одесская – 1 865 (30);

Житомирская – 1 461 (14);

Днепропетровская – 1 115 (5);

Хмельницкая – 839 (11);

Донецкая – 680 (81);

Черкасская – 661 (4);

Кировоградская – 658 (1);

Запорожская – 597 (9);

Черниговская – 572 (12);

Николаевская – 458 (3);

Полтавская – 324 (2);

Сумская – 317 (9);

Херсонская – 196 (–);

Луганская – 84 (–).

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