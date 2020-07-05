Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 5 июля: подтверждено 823 новых случая

Статистика коронавируса в Украине на 5 июля: подтверждено 823 новых случ...

Фото: Прямий

Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 25875 человек. Число заболевших с начала пандемии составляет 48 500 человек

В Украине, по состоянию на 5 июля, было подтверждено 823 новых случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет 48 500 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 25875 человек. От вируса умерли 1249 человек, в том числе 22 – за последние сутки. С начала пандемии от COVID-19 оправились 21 376 человек.

Статистика по регионам:

  • Львовская – 6 197 заболевших (138 за сутки);
  • Киев – 5 543 (78);
  • Черновицкая – 5 002 (30);
  • Ровенская – 4 108 (67);
  • Закарпатская – 3 321 (107);
  • Киевская – 2 774 (27);
  • Волынская – 2 705 (42);
  • Ивано–Франковская – 2 655 (57);
  • Харьковская – 2 348 (37);
  • Тернопольская – 2 069 (44);
  • Винницкая – 1 951 (15);
  • Одесская – 1 865 (30);
  • Житомирская – 1 461 (14);
  • Днепропетровская – 1 115 (5);
  • Хмельницкая – 839 (11);
  • Донецкая – 680 (81);
  • Черкасская – 661 (4);
  • Кировоградская – 658 (1);
  • Запорожская – 597 (9);
  • Черниговская – 572 (12);
  • Николаевская – 458 (3);
  • Полтавская – 324 (2);
  • Сумская – 317 (9);
  • Херсонская – 196 (–);
  • Луганская – 84 (–).

Как ранее сообщал Фокус: