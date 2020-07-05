Статистика коронавируса в Украине на 5 июля: подтверждено 823 новых случая
Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 25875 человек. Число заболевших с начала пандемии составляет 48 500 человек
В Украине, по состоянию на 5 июля, было подтверждено 823 новых случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет 48 500 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 25875 человек. От вируса умерли 1249 человек, в том числе 22 – за последние сутки. С начала пандемии от COVID-19 оправились 21 376 человек.
Статистика по регионам:
- Львовская – 6 197 заболевших (138 за сутки);
- Киев – 5 543 (78);
- Черновицкая – 5 002 (30);
- Ровенская – 4 108 (67);
- Закарпатская – 3 321 (107);
- Киевская – 2 774 (27);
- Волынская – 2 705 (42);
- Ивано–Франковская – 2 655 (57);
- Харьковская – 2 348 (37);
- Тернопольская – 2 069 (44);
- Винницкая – 1 951 (15);
- Одесская – 1 865 (30);
- Житомирская – 1 461 (14);
- Днепропетровская – 1 115 (5);
- Хмельницкая – 839 (11);
- Донецкая – 680 (81);
- Черкасская – 661 (4);
- Кировоградская – 658 (1);
- Запорожская – 597 (9);
- Черниговская – 572 (12);
- Николаевская – 458 (3);
- Полтавская – 324 (2);
- Сумская – 317 (9);
- Херсонская – 196 (–);
- Луганская – 84 (–).
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 4 июля заболеваемость COVID-19 продолжила расти. За сутки по Украине было зафикисровано 914 новых случаев коронаивруса и 15 смертей от COVID-19.
- 4 июля в мире количество инфицированных перевалило за 11 млн. По состоянию на утро 4 июня в зафиксировано 11 млн 197 278 случаев коронавируса, из них 6 млн 342 850 – выздоровели, а 529 197 – умерли.