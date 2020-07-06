В Мукачево ночью по комплексу отдыха стреляли из РПГ

В Мукачево неизвестный выстрелил из РПГ по зданию комплекса отдыха "Аква сити". Полиция уже отркыла уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около четырех часов ночи. В результате выстрела повреждены конструкции помещения бассейна и крыша альтанки.

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Производство открыто по ч.2 ст.194 УК (умышленное поврждение имущества путем взрыва).

Местное издание mukachevo.net пишет, что у здания бассейна повреждены 7-8 стеклянных панелей, а непосредственно выстрел имел место около 3 часов ночи.

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