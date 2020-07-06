В Мукачево ночью по комплексу отдыха стреляли из РПГ
В Мукачево неизвестный выстрелил из РПГ по зданию комплекса отдыха "Аква сити". Полиция уже отркыла уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около четырех часов ночи. В результате выстрела повреждены конструкции помещения бассейна и крыша альтанки.
Производство открыто по ч.2 ст.194 УК (умышленное поврждение имущества путем взрыва).
Местное издание mukachevo.net пишет, что у здания бассейна повреждены 7-8 стеклянных панелей, а непосредственно выстрел имел место около 3 часов ночи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 февраля на территории рынка "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра.
- 25 февраля в своей квартире в Киеве был найден мертвым известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф.