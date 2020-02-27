Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ

На территории рынка "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ.

На месте происшествия сейчас находится руководство полиции в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке.

Как сообщает местное издание АТН, по словам очевидцев, к группе предпринимателей организованно подошла группа, состоящая из нескольких десятков молодых людей в униформе без опознавательных знаков.

057.ua сообщает, что на место приехал заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, а после и сам городской голова Харькова Геннадий Кернес. На месте также присутствует глава Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Все молодые люди, которые были в зеленой форме и балаклавах, задержаны и доставлены в один из райотделов города.

Геннадий Кернес, общаясь с журналистами заявил, что данный митинг проплачен его оппонентом народным депутатом Александром Фельдманом и это явная провокация.

"Давайте решать по закону. Есть закон Украины и в нем все прописано. Люди не понимают, что их никто ничего не лишает и рабочие места сохранятся. Предпринимателям были предложены альтернативные места для торга, но вы видите что происходит. Эти люди, которые кричат лозунги никакого отношения к рынку не имеют. Это проплаченые люди", – заявил Кернес.

Как ранее сообщал Фокус: