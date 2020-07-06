Киев готов к смягчению карантина, – Минздрав

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте МОЗ.

К смягчению карантина не могут перейти Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее готовность региона к смягчению карантина определялась по трем показателям: инцидентность (менее 12 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения), загруженность коек в больницах (менее 50%) и охват тестированием (>12 на 100 тыс. населения).

По новой методике высчитывается процент положительных тестов среди всех ПЦР-тестов, загруженность коек (менее 50%) и охват тестированием (>24 на 100 тыс. населения).

Также появился показатель динамики роста заболеваемости за неделю (должен быть <10).

1 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за вспышки коронавируса, карантин в столице ужесточают.

Среди прочего, ограничивалось время работы общепитов и развлекательных учреждений (в т.ч. кинотеатров) до 22 часов. Ограничивалось также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22 часов.

После обновления статистики МОЗ 6 июля Виталий Кличко сообщил, что в столице отменяют часть ограничений.

Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов", – сказал Кличко.

При этом работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00.

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек опасных заболеваний во время эпидемии коронавируса.

Ивано-Франковские больницы больше не будут принимать пациентов с Covid-19 – их будут отправлять в областную больницу.