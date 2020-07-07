Оккупанты в Крыму в 4 утра пришли с обысками к крымским татарам

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

В частности силовики прибыли по таким адресам: в Бахчисарайском районе - в селе Железнодорожное к Алиму Суфьянову, в селе Белокаменка к Сейрану Хайретдинову и в селе Севастьяновка к Александру Сизикову; в Красногвардейском районе - в поселке Октябрьское в доме Эмиля Зиядинова, в Алуште к Диляверу Меметову, в поселке Курцы Симферопольского района в Исмет Ибрагимову. Утром стало известно об обысках в доме Вадима Бектимирова, проживающего в селе Каменка Симферопольского района.

На местах работают сотрудники центра "Э", ФСБ Крыму, "Беркута" - специального подразделения Росгвардии, существующего в Крыму с 2014 года и ОМОНа.

По предварительным данным, задержаны шесть человек: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьяном Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим. Всех доставляют в УФСБ Крыма в Симферополе. Дилявера Меметова в его доме не было.

Как ранее сообщал Фокус:

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".

Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.