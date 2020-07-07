Киевсовет выделил 20 млн грн киевлянам, пострадавшим от взрыва газа на Позняках

Деньги должны помочь людям отремонтировать квартиры, предоставить которые обещал Офис президента. А также купить мебель и бытовую технику в новые квартиры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Средства на ремонт выделяются из расчета 2925 грн на квадратный метр площади.

Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры – 124 тыс. грн; для трехкомнатной – 140 тыс. грн.

По словам Кличко, материальную помощь от города – от 50 до 100 тыс. грн – получили уже 30 пострадавших, "и в ближайшие дни выплаты получат все". Фонд "Будущее Киева" предоставил по 2,5 тыс. грн пострадавшим на восстановление документов.

Напомним, 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.

Киевские власти сообщали, что готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей.

23 июня, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело погибшего мужчины, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.

В результате взрыва погибли пять человек — две женщины и три мужчины. Пострадавшую секцию дома планируют демонтировать.

25 июня президент Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям, которые потеряли свое жилье. Остальные обещал предоставить в ближайшее время.