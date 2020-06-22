Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв. Еще столько же может выделить правительство.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

По его словам, утром он был на совещании у премьер-министра и предложил такой вариант помощи пострадавшим жителям.

"Половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину - правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", – отметил Кличко.

Также он сообщил, что город в ближайшее время окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.

Кличко отметил, что сейчас на месте ЧП спасатели разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул. Также, по его словам, эксперты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.

Кличко добавил, что из разрушенного дома в интернат на Харьковском шоссе переселили 56 жителей дома. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.