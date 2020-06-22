Под завалами обрушившегося дома на Позняках могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения. Пострадавшая секция дома, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит и должна быть демонтирована.

На месте чрезвычайной ситуации найдены тела трех погибших людей (двух женщин 1943 и 1974 года и мужчины 1991 года рождения), 5 человек травмированы.

Об этом сообщает МВД Украины.

Спасатели продолжают круглосуточно разбирать завалы, для того чтоб спасти жизни людей. Полностью закончить работы планируется до вечера.

Как сообщил в Facebook заместитель министра МВД Антона Антон Геращенко, секция дома в которой произошел взрыв (40 квартир) по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома. Несущий каркас держится только за счёт специальных тросов скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты.

"Вчера, для того чтоб не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой", – написал Геращенко.

По его словам, государственная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решает вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов потерявших свои квартиры.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

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