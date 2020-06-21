Из дома киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв газа, эвакуировали 23 человека. По состоянию на 20:00 на месте происшествия найдены тела троих погибших.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00 на месте происшествия найдено 3 погибших лиц. Эвакуировано – 23 человека. Деблокировано – 3 человека", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции. В их число входят 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям.

Жильцов дома переселят в интернат на Харьковском шоссе.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что среди пострадавших оказались работники акционерного общества "Укрзализныця".

"Уже поручил, чтобы пострадавших железнодорожников вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци". Это самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", – написал министр в Facebook.

Всего для проведения спасательных работ привлечено 466 человек и 67 ед. техники.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.