Взрыв дома на Григоренко: движение на проспекте ограничено

На проспекте Григоренко в Киеве ограничили движение транспорта из-за взрыва в 9-этажном доме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Патрульные оградили место происшествия и обеспечили публичную безопасности на прилегающей территории. Движение транспортных средств на проспекте Григоренко временно ограничен. Также полицейские помогают эвакуировать граждан и предоставляют, при необходимости, домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Предварительной причиной инцидента в ГСЧС называют взрыв газовоздушной смеси.

Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.

Напомним, в 10 утра, 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв: предварительно произошло возгорание газа.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

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