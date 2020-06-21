Взрыв на Григоренко: под завалами люди, есть погибший

В результате взрыва в многоэтажке в Киеве, несколько человек оказались под завалами

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.

По состоянию на 11:00 есть погибший.

"В 10:47 спасатели на месте взрыва обнаружили погибшего под плитой. Спасатели работают на месте, проверяют территорию. Информация о пострадавших и погибших уточняется", – сообщает КГГА.

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По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.

Напомним, в 10 утра, 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв: предварительно произошло возгорание газа.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

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