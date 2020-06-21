Взрыв в Киеве: все, что известно об обрушении дома на улице Григоренко (обновляется)

В воскресенье, 21 июня, в Киеве случился взрыв, обрушивший пять этажей девятиэтажного дома на угл ул. Соломии Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко в Дарницком районе. По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь. Из-под завалов удалось спасти троих человек, еще два местных жителя найдены мертвыми

Взрыв произошел около 10:00 в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в результате чего обрушились межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На данный момент на месте происшествия работают 75 спасателей и 15 единиц техники. По состоянию на 11:00, спасатели нашли под завалами одного погибшего, после был найден мертвым еще один жилец дома, еще троих человек удалось спасти.

Как сообщила Фокусу, подруга семьи, проживающей в доме на верхнем этаже, часть жильцов поначалу оказались заблокированными в своих квартирах. Их удалось эвакуировать. По данным спасателей, из дома уже вывели 21 человека, но работы по эвакуации продолжаются.

Как рассказали спасатели корреспонденту Фокуса, пока неизвестно, сколько человек остается под завалами. При этом в ГСЧС опасаются, что может произойти повторное обрушение дома.

"Скорее всего, есть жертвы, потому жители под домом говорят, что соседи были дома, а одна женщина вышла из квартиры по делам, а теперь ей некуда возвращаться – рвется в слезах домой, говорит, что муж остался дома – спасатели не пускают", – написал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в Facebook с места происшествия.

Фото: Тетяна Висоцька/Facebook

По словам Дробовича, ставшего свидетелем происшествия, газ всему дому был перекрыт через 10-15 минут после взрыва. Жители дома в то же время рассказывает, что неделю назад были сняты для замены счетчики газа.

Жительница 9 этажа, подъезда где прогремел взрыв, подтверждает что в четверг, 11 июня, только приезжали газовщики снимали показатели счётчиков и все было хорошо, так что газ это или нет – жители не уверены. Очевидцы утверждают, что клубы дыма, которые поднялись после взрыва, были желтого цвета.

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"Квартира, которая была над 7 этажом (вероятный эпицентр взрыва) просто провалилась вниз – в один момент обрушился пол, а в квартиру на 5 этаже провалилась большая часть перекрытий и вещей с верхних разрушенных квартир", – отмечает Дробович.

В данный момент проспект Григоренко перекрыт, а место происшествия оцеплено полицией. Спасатели, работающие над поиском выживших, комментариев не дают.

На месте происшествия присутствуют глава МВД Арсен Аваков, мэр Киева Виталий Кличко, а также недавно приехал нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Мэр Киева на месте происшествия. Фото: Фокус.

Обновление 13:09

Жительница обрушившегося подъезда, представившаяся Лидией Михайловной, рассказала Фокусу, что в квартире, предположительно ставшей эпицентром взрыва, проживала "тихая 73-летняя бабушка".

Обновление 12:49

По словам одной из жительниц дома, которая во время происшествия возвращалась из магазина, звук взрыва был похож на резкий хлопок.

Другой жилец, с которым поговорил корреспондент Фокуса, рассказал, что не верит в то, что в доме взорвалась газовоздушная смесь. Он говорит, что сразу после произошедшего в воздухе ощущался специфический химический запах.

Так выглядит пострадавший дом с другой стороны. Фото: Фокус.

На улице перед домом собралось большое количество жильцов с ценными вещами, сумками, документами и домашними животными. В соседнем подъезде, который находится в непосредственной близости к обрушившимся конструкциям, пытаются эвакуировать жильца на инвалидной коляске. Инициативу проявили его соседи, которые просят полицейских помочь спустить человека вниз.

Во дворе пострадавшего дома разбили палатки, спасатели обещают накормить и напоить людей, оставшихся без крыши над головой. Представители ГСЧС установили под домом куллеры с водой, но пока не могут сказать, когда и куда расселят людей.

Фото: Фокус.

Обновление 12:33

Представитель ГСЧС на месте происшествия сообщил, что тело погибшей женщины все еще находится под завалами, спасатели пытаются поднять бетонную плиту, чтобы достать тело жертвы.

Также спасательной службой проверяются все квартиры не только в пострадавшем доме, но и в домах по соседству.

"Дома стоят очень близко и если произойдет обрушение конструкции, то могут пострадать и близлежащие дома", – говорят в ГСЧС.

На данный момент проверяются списки жителей. Отмечается, что работа по поиску и спасению пострадавших осложняется тем, что конструкции на 9 и 10 этажах нестабильные и существует угроза обрушения.

Кроме этого, во дворе пострадавшего дома, в результате взрыва, деформировало внешнюю стену дома, которая также может обрушиться.

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