Взрыв на Позняках: дом будет снесен, жильцов поселят в интернате
Жителей пострадавшей в результате взрыва девятиэтажки на Позняках в Киеве и расположенных рядом с ней домов временно поселят в интернат.
Об заявил мэр города Виталий Кличко.
"Мы предоставим всем временное жилье на базе одного из столичных интернатов. Сейчас люди получают всю необходимую помощь. Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы", – сказал Кличко.
По его словам, во время взрыва несущая конструкция дома получила слишком серьезные повреждения, в связи с чем его придется снести.
"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома", – заявил мэр города.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- Взрыв на Григоренко прогремел около 10 утра 21 июня.
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Спасатели опасаются, что в результате взрыва на Позняках в Киеве существует угроза обрушения здания.