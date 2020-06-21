Взрыв на Позняках в Киеве: существует угроза обрушения здания
Спасатели опасаются, что в результате взрыва на Позняках в Киеве существует угроза обрушения здания.
Об этом сообщили корреспонденту Фокуса.
"Дома стоят очень близко и если произойдет обрушение конструкции, то могут пострадать и близлежащие дома", – говорят в ГСЧС.
На данный момент проверяются списки жителей. Отмечается, что работа по поиску и спасению пострадавших осложняется тем, что конструкции на 9 и 10 этажах нестабильные и существует угроза обрушения.
Кроме этого, во дворе пострадавшего дома, в результате взрыва, деформировало внешнюю стену дома, которая также может обрушиться.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее писал Фокус:
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